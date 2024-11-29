高雄遊艇展開幕　4.5億海上豪宅亮相

今年遊艇展價值最高的是嘉信遊艇的“MONTE FINO Custom 125 TRIDECK”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月29日電（記者 蔣繼平）台灣國際遊艇展28日起一連四天在高雄登場，高雄是台灣遊艇外銷重鎮，也建置優秀的遊艇碼頭，開幕傍晚盛大在嘉信遊艇碼頭舉辦，而停靠在會場旁的，就是嘉信打造的“MONTE FINO Custom 125 TRIDECK”豪華訂製遊艇，價值新台幣4.5億元，也是這次遊艇展最貴的“海上豪宅”。



台灣於2014年舉辦首屆國際遊艇展，每兩年辦一次，2018年因疫情停辦，今年第四屆，間隔上屆已有6年之久。本屆從11月28日起至12月1日，為期4天在高雄開展，今年展覽首次移至戶外水上及碼頭陸域展出，分別在亞洲新灣區4大碼頭：亞灣、嘉信、亞果、及第三船渠等遊艇碼頭，參考海外辦展模式來辦展，不同於過去在室內展場舉辦。



今年遊艇展包含台灣知名遊艇製造商東哥、嘉鴻、嘉信、巨星、隆洋、奎隆，以及久慶、勤力、大方船舶等中小型船艇製造商，海外則有：公主、奧莫爾、亞芃伯格、辛普森、錚儀、駝峰等代理商參展。共展出77艘遊艇，也是歷屆以來最多的一次。



遊艇展開幕典禮28日傍晚5時30分在嘉信22號遊艇碼頭登場，現場有自助式吧台提供餐飲，開幕致詞結束後成為開放式的交流聯誼場合，舞台上也有安排音樂表演，有許多歐美人士、企業買主受邀，碼頭也停靠嘉信的豪華遊艇，氣氛不錯。



本次遊艇展最貴的遊艇，是嘉信遊艇公司打造的“MONTE FINO Custom 125 TRIDECK”豪華訂製遊艇，全長125英呎，售價美金1500萬元，換算約新台幣4.5億元。根據介紹，主要特色包含不對稱甲板設計，飛橋上可遮陽擋雨的玻璃纖維硬棚，前甲板配置有按摩浴缸、可放置水上摩拖車的艇庫和船艉配置升降跳水板。客廳，餐區與Sky Lounge，皆可透過兩側落地窗，欣賞一望無際的大海，將美麗海景盡收眼底。配備了兩部Caterpillar C-32 Acert 1925 mHP 馬力引擎。最高時速可達約21節，最佳的巡航速度為16節。