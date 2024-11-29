張忠謀還原二度邀黃仁勳當台積電CEO始末

左起張忠謀、黃仁勳5月29日到寧夏夜市吃宵夜。（照片：台灣夜市商圈產業公會總會長林定國提供資料照） 中評社台北11月29日電／台積電創辦人張忠謀睽違26年，終於在退休後花了六年時間，把自傳下冊完成，29日正式出版。他首度在書中透露，當時兩度邀輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳當台積電CEO，都被對方以“我有工作了“，婉拒他。張忠謀在親筆撰寫的自傳中，還原整件事情始末，強調當時他並沒有高攀。



張忠謀自傳下冊即於29日上市，他在書中提到2013年開始對外尋覓接班人選。雖然他很熟悉台積電內部的許多人才，但外部找的人才會具備不同的視野與經驗，應該會是不錯的選項。



張忠謀認為黃仁勳無論在品格、視野、半導體專業經驗及知識等各種條件，都很適合成為台積電的接班人。張忠謀問黃仁勳，對擔任台積電CEO一職有沒有興趣，並花了10分鐘解釋對台積電的深切期望，以及台積電CEO的報酬。



黃仁勳並未透出任何意向，耐心地靜靜聽著，沒有問任何問題，也沒有直接拒絕，只答了一句“我已有工作”。過幾個星期，張忠謀再度打電話詢問，黃仁勳的答案還是“我已有工作”。



回顧這件11年前的往事，張忠謀覺得當時黃仁勳的回答“很誠實”，而對於黃仁勳近11年來的成就，也頗為欣賞，“他的工作就是在11年後，把輝達提升到今天的輝達！”

