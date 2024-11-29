防空警報內縮至24浬　藍委批綠鴕鳥心態

藍委陳玉珍。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月29日電（記者 楊騰凱）台灣“國防部”近期調整“防空警報發放實施規定”，將防空警報發放現從過去距離本島沿岸70海浬，縮短至24海浬。中國國民黨籍“立委”陳玉珍今日受訪時表示，這是自己把頭埋進沙子裡，當大陸軍機距離台灣24海浬時，飛到台灣上空僅需3分鐘，百姓避難時間根本不夠。



藍委陳玉珍批，從“國防部”更改規定的做法看來，大陸軍機距離我們70海浬已經是常態，如果天天發布防空警報就怕民眾恐慌。

