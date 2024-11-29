藍號召上街頭反廢死　吳思瑤嗆：別擴大不安

綠委吳思瑤接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月29日電（記者 鄭羿菲）“憲法”法庭日前宣判死刑有條件合憲，遭社會輿論批評是“實質廢死”，中國國民黨“立委”吳宗憲也號召民眾12月3日上街頭，向“賴政府”表達反對廢死。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤29日表示，大法官解釋死刑合憲，依法就該執行，並沒有所謂實質廢死的疑慮，請國民黨不要一再消費死刑，擴大社會不安與對立。



師鐸獎女教師遭性侵並以鐵鎚敲擊殺害案，10年前震驚台灣社會，犯下罪行的劉志明遭五度判死，但在“憲法”法庭日前宣判死刑有條件合憲後，法官引用得以逃死。國民黨“立委”吳宗憲日前與受害者家屬召開記者會，將與被害者家屬和被害人權益相關團體於12月3日在府前凱達格蘭大道舉辦“追思白玫瑰”活動，吳宗憲也號召民眾一起站出來。



吳思瑤今天在“立法院”受訪時說，“釋憲”後，“立委”的職責是要健全制度配套與法制，民進黨團呼籲在野黨“立委”，該做的是修法，避免任何犯罪者透過各種方式逃避刑責，我們也要修法杜絕冤獄、強化終身監禁不得假釋的制度。



吳思瑤強調，在“釋憲”後，若要捍衛所有被害人的權益，確保犯罪嫌疑人能依法制獲得應有的懲罰，“立法院”要做的是精進修法，但非常遺憾國民黨“立委”居然說自己不會進行配套修法，這不是說一套做一套嗎？不要一再操作社會恐慌或不安。