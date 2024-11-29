綠議員圍攻控漠視霸凌　盧秀燕動怒反擊

台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月29日電（記者 方敬為）“勞動部”公務員遭霸凌輕生案延燒，民進黨台中市議會黨團今天指控中市府也有多個局處爆出職場霸凌，點名衛生局不准同仁請喪假，批評國民黨籍市長盧秀燕漠視霸凌，並上備詢台指責盧是“慣老闆”，要求盧允諾一周內給出調查報告。盧秀燕罕見動怒強調，絕無漠視，市府率先設置申訴管道，已完成多人次諮商協調，只要同仁申訴絕對受理。



民進黨籍台中市議員陳俞融、陳雅惠、蕭隆澤、陳淑華、謝家宜等人29日聯合質詢指控，台中市政府有多個局處存在職場霸凌問題，已接獲包括衛生局、經發局等單位同仁，長期超時工作，被要求從事非職務內事務，先前選舉時還被要求幫忙打電話催票，甚至要請喪假還被拒絕，痛批台中市政府已淪為血汗地獄，盧秀燕自詡媽媽市長，市府基層卻苦不堪言。



盧秀燕對此嚴正駁斥，強調她從沒有要求同仁電話拜票，若有證據，歡迎檢舉，勿作莫須有的指控！台中市政府是6都裡面最早重視職場關係問題，當大家還搞不清楚什麼叫公務機關霸凌的時候，台中市在2020年就率先成立相關申訴機制。



盧秀燕並提出數據，從資料來看，市府不只建立申訴制度，且有效處理，設立的免費諮詢專線使用已有842人次，表示同仁們敢於表示意見，此外，一對一的顧問諮詢有1111人次、團體諮商有16場次，同時也鼓勵同仁去上課，讓大家知道職場權益範圍，包括申訴管道、自我保護等措施，有4950人次上課，絕無漠視！