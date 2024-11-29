不滿藍營提案停止討論　藍綠委又打起來了

綠委佔據主席台與發言台，“立法院”副院長江啟臣見狀，緊急宣布休息。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月29日電（記者 俞敦平）“立法院”院會今日審查《“原民會”組織法》修正草案。藍白陣營聯手提出修正方案，針對委員薪酬與主委任命機制進行調整，但引發民進黨強烈反彈。人數劣勢的民進黨首先試圖透過冗長演說拖延表決，結果被藍營提案停止討論之後，在表決的途中，綠委衝上主席台導致朝野對峙發生肢體衝突，場面一度失控，主持今日院會的副院長江啟臣只得宣布暫時休息。



此次修正草案的核心內容包括：除正副主委外，其餘委員改為無給職；同時建議山地與平地原住民輪流擔任主委，以期實現更多元的代表性。國民黨“立委”鄭天財與無黨籍“立委”高金素梅分別提出針對第3條與第4條的修正內容。鄭天財原提議，主委任命需經原住民身分民代及鄉鎮市長審查會同意，但此機制因可能涉及“違憲”爭議而在今日遭到刪除。此外，對於主委輪流制以及委員無給職的規定，朝野意見分歧嚴重，最終未能取得共識。



民眾黨“立委”黃國昌更在會中展示現任委員的關係圖，質疑部分委員與民進黨“立委”關係密切，包括民進黨“立委”陳瑩的服務處長與伍麗華後援會執行長均在其列，並指控“原民會”人事分配“一片綠油油”，引發民進黨“立委”強烈不滿。

