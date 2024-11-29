大熊貓愛的冷氣團報到！動物園推出禦寒措施

具備渾厚重疊油性皮毛的大貓熊，反而喜歡寒冷極凍的天氣。（台北市立動物園提供） 中評社台北11月29日電／今年首波大陸冷氣團南下，台北市立動物園已為動物準備各種禦寒措施，如因應冬季食材供給調整菜單，或是增加食物份量讓營養熱量提升，或額外提供姜粉、姜湯，再加上暖氣、照燈、麻布袋、乾草等，根據不同動物類型做好專屬禦寒配套措施，讓動物溫暖度過寒冬。



動物園表示，自立冬以來為了動物們的健康，會依照動物體重及體態評分(Body Condition Score)，逐步增加動物每天的食物份量約20%，再依據動物實際的採食狀況進行滾動式調整。



就草食動物而言，冬季植物食材品質及總量不如夏季，會以增加精料和乾草的方式補充熱量及纖維；對多數靈長類來說，除了提供姜粉、姜湯去寒，也會在食譜中增加熱量較高的堅果類，做為實質能量及營養補充；至於食肉目大型貓科動物，則是相較夏季平均增加約10到20%的肉量。



但並非所有動物都會因天冷增加食物量，如棕熊、部分亞洲黑熊，會採取少動、少吃來減少熱量消耗，花更多時間在休息睡覺上。其他外溫動物像是爬蟲類會正常進食，儲存足夠能量後不動如山，常會讓遊客覺得是動物模型。



除了增加食物的攝取份量，動物禦寒保暖方式也和人類相近，如靈長類動物獼猴會選擇擁抱取暖；紅毛猩猩、大猩猩、黑猩猩會將保育員提供的麻布袋蓋在身上保暖，或是窩在電暖器的出風口。保育員會在室內地面鋪上乾草，讓動物坐臥打盹。有時水溫相對比陸地溫暖，河馬、鱷魚也會選擇待在水裡避寒。



而動物園裡最需要保溫的爬蟲動物，如烏龜、蜥蜴、蛇，不論戶外溫度高低，都會儘量將生態箱維持在攝氏30度，並提供保溫燈、夜燈、陶瓷燈及加溫板等作為輔助熱源。



考量動物的需要，保育員會適時打開戶外活動場通往室內欄舍的門，讓動物自由進出、休息。至於具備渾厚重疊油性皮毛的大貓熊、有防水保暖羽毛的國王企鵝，反而相當喜歡寒冷極凍的天氣。