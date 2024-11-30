李隆生：特朗普關稅政策會加劇台產業空洞化

台中科技大學國際貿易系教授李隆生。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月30日電（記者 方敬為）台官方評估美國共和黨籍總統當選人特朗普未來對中國大陸加徵高關稅，台灣企業可望間接受惠，台中科技大學國際貿易系教授李隆生接受中評社訪問表示，台商受惠未必代表台灣受惠，台灣本身的環境不利於製造業回流，台商接單，大多在第三地生產，再加上特朗普要求台灣科技產業鏈移出的政策走向，台灣的產業空洞化恐怕加劇。



李隆生，美國密西根州立大學物理學博士、美國康乃狄克大學經濟學博士、上海復旦大學歷史學博士。曾任聖約翰科技大學商管學院院長、靜宜大學國際企業學系主任等職。有中美三校博士、台灣三所高校六系系主任的特殊經歷。



“立法院外交及國防委員會”11月20日邀請經濟部報告“美國總統大選後，對於推動台美貿易及科技建立合作架構之影響”，根據“經濟部”評估報告，特朗普新政府執政後，如果未來真的對中國大陸全面加徵60%關稅，部分台灣企業將因“轉單效應”受惠，間接促進台灣經濟貿易增長。



對於台官方的評估，李隆生表示，相關說法在邏輯上沒有問題，當中國大陸的關稅大幅度上升，各家廠商為了減輕成本壓力，可能將本來在大陸的生產鏈轉移，尋求替代方案，台廠就有機會取得轉單效應，因而間接受惠，只是關鍵在於，台商受惠未必代表台灣受惠，反而台灣要謹慎應對特朗普的經貿政策。

