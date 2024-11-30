藍前常委游家富：黨內反朱的聲量愈來愈強

九九峰動物樂園董事長、國民黨前中常委游家富。（中評社 方敬為攝） 中評社南投11月30日電（記者 方敬為）針對中國國民黨明年黨主席改選，國民黨前中常委游家富接受中評社訪問表示，兩岸路線會是黨員評判的重點之一，黨主席朱立倫所率領的黨中央，近年面對兩岸議題經常採取迴避的態度，未能發揮藍營溝通兩岸的價值與功能，最近包括馬英九邀請陸生團來台訪問，前“立法院長”王金平倡議兩岸和平，黨內要角的行動及發聲，都可見端倪。



游家富提到，黨內其實有不少對朱立倫不滿的聲音，由於朱帶領的國民黨，包括中央黨部的決策圈過小，還有整併黃復興黨部引起軍系黨員反彈，甚至是政黨路線偏離，不願碰觸兩岸路線等問題，讓不少黨員感到失望。黨內反朱的聲浪越來越強，他判斷，朱明年爭取連任將非常吃力。



游家富，南投草屯九九峰動物樂園董事長、福邦投資公司董事長、鸚鵡叢林有限公司總經理、台中市鳥類商業同業公會理事長。曾任大雅區民眾服務社理事長、台翔航空工業公司監察人。曾連當4屆國民黨中常委，今年常委改選未爭取連任。



本屆國民黨主席任期將在明年屆滿改選，預期朱立倫將爭取連任，游家富向中評社表示，黨內其實有不少對朱不滿的聲音，由於朱立倫帶領的國民黨，包括中央黨部的決策圈過小，還有整併黃復興黨部引起軍系黨員反彈，甚至是政黨路線偏離，不願碰觸兩岸路線等問題，讓不少黨員感到失望。

