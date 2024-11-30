邀陸業者參加旅展　蔡宗佑喊話賴解除禁團令

高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月30日電（記者 蔣繼平）台灣“赴陸禁團令”至今未解除，高雄市旅行公會冬季國際旅展邀請150位大陸旅行業者來參加，用行動表達旅遊業對兩岸交流的渴望。高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑接受中評社訪問表示，兩岸真的要多交流，台灣應該要有自信，一直用統戰來汙名化真的很離譜，他也點名賴清德解除禁團令，否則對旅遊業真的很不公平。



蔡宗佑，1966年生，金門人，現任高雄市旅行商業同業公會理事長，也是育昇國際旅行社有限公司負責人，在台北、金門均設分公司。高雄市旅行商業同業公會會員數共有510家旅行社。



2024高雄市旅行公會冬季國際旅展29日在高雄展覽館開幕，將開展4天，是南台灣規模最大的國際旅展，參展業者紛祭出最夯行程、最殺優惠，瞄準過年及寒假旅遊旺季商機，也是民眾寒假出遊搶便宜、拿好康的好機會。



這次高雄冬季旅展邀請150位陸方旅行業者代表們到場出席開幕活動，受到外界關注，連受邀與會人士聽到成功申請到150張入台證都直呼“真的不容易”。主辦的蔡宗佑受訪時表示，其實因為陸方來的都是旅行業者，以參加旅展的名義作邀請，因此過程都很順利，他認為，只要沒有牽涉到黨政軍的色彩，其實都很容易過關。

