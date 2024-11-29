遭重判加限制出境　周玉蔻今在機場被攔下

2022年9月26日張淑娟按鈴控告周玉蔻，離去時周玉蔻衝上前想當面道歉。(中評社 資料照) 中評社桃園11月29日電／資深媒體人周玉蔻、蔡玉真誣指前“中華民國小姐”張淑娟涉緋聞，遭台北地方法院判刑1年半，另裁定2人限制出境、出海。周玉蔻今天中午在桃園國際機場要辦理登機時，因已被有關單位限制出境，被航空公司拒發機票，並由“國境事務大隊”開立處分書。



北院判決指出，周玉蔻、蔡玉真於2022年9月26日，在民視“辣新聞一五二”節目及個人臉書指稱張淑娟是蔣孝嚴“緋聞案”女主角，指摘事項與公共利益無關且不是事實，毀損張淑娟名譽，有散布於眾意圖。



合議庭認為，周玉蔻、蔡玉真犯後態度不佳，假借部分具體存在事件（張淑娟是中國小姐、華航空姐等），刻意與不實事由、時間錯置、拼湊、扭曲，形成“假消息之張冠李戴”，使全台灣甚至世界各地的人得以閱覽，張女資料與緋聞、攀附權貴、利用特權“永遠連結”，構成加重誹謗及違反個資法，從重依個資法論罪，各重判1年6月徒刑。



依刑事訴訟法第93-2條第1項，被告犯罪嫌疑重大，無一定住居所，有逃亡之虞，有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者，必要時檢察官或法官得逕行限制出境、出海。



據瞭解，北院以周玉蔻、蔡玉真有逃亡之虞，裁定2人限制出境、出海，目前尚未送達本人，但已通知“海巡署”、移民署等境管單位。



移民署國境事務大隊今天證實，周玉蔻中午要從桃園國際機場出國時，因已被限制出境，在要辦理登機時被航空公司拒發機票。周玉蔻隨後自行到“國境事務大隊”櫃檯，由“國境事務大隊”開立禁止出境的處分書給她後即自行離開。