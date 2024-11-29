吳伯雄鑽石婚宴席開85桌　跨黨派政要出席

吳伯雄與夫人戴美玉的合照。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月29日電（記者 楊騰凱）中國國民黨前主席吳伯雄與夫人戴美玉29日晚上舉行結婚滿60年的鑽石婚宴，席開共85桌，排場相當大，預計有不少跨黨派政界要角出席，包括馬英九、國民黨主席朱立倫、國民黨籍台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕以及民進黨前主席許信良等。



吳伯雄、戴美玉夫婦29日舉辦鑽石婚宴，地點位於台北喜來登大飯店。



吳伯雄、戴美玉兩人自幼就是青梅竹馬，兩家人是世交，彼此父親是同學，進而結為連理，如今已結婚滿60年。兩人育有兩子一女，包括長子前桃園市長吳志揚、次子台北市議員吳志剛以及長女吳壁玲。



吳伯雄夫婦這次的鑽石婚宴，包括馬英九、朱立倫、許信良、新黨前主席郁慕明等跨黨派朝野領袖都將出席。另外包括蔣萬安、侯友宜、張善政、盧秀燕等多位縣市長以及多位議長、藍營“立委”預計都將到場向吳伯雄夫婦獻上祝福。



此次吳伯雄舉辦鑽石婚宴，不僅宴請親朋好友，更在會中宣布一項喜訊，吳伯雄將分別對佛光山公益信託星雲大師教育基金、國民黨智庫“國家政策研究基金會”、肝病防治學術基金會、吳鴻麟先生紀念獎學金捐助新台幣1000萬元，希望拋磚引玉，喚起各界對教育、公共政策、醫療衞生等公益團體的重視與支持。



台北喜來登大飯店今日傍晚約5時30分左右正緊鑼密鼓籌備晚上宴會，出動大批人手佈置會場，力求完美呈現吳伯雄夫婦的鑽石婚宴。



今日吳伯雄夫婦鑽石婚宴，現場席開85桌，排場相當大，會場外面也擺出巨幅的吳伯雄、戴美玉合影照片，以及戴美玉親手抄寫的巨幅心經，加上吳伯雄本身是佛光山信徒，今日宴會菜單也全部都是蔬食，從現場擺設到菜單安排，都能感受到夫妻倆人的虔誠信仰。

