首位台籍省主席謝東閔故居　走樸實中式風格

謝東閔故居部分整建為校舍，作為推廣教育用途。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化12月9日電（記者 方敬為）“台灣省政府”前主席謝東閔是首位台籍省府主席，為1960至70年代少數取得要職的台籍政治人物，據載，其作風親民，在擔任省主席任內就將位在彰化縣二水鄉的三合院老宅捐出，作為公益用途，成為當地民眾進修學習的好去處，包括舊有起居空間及教室都採中式風格建造，是當地著名古蹟地標。



謝東閔為第九任“台灣省政府”主席，並為第一個台籍省主席，任期從1972年到1978年，並在1978年到1984年轉任蔣經國的副手。謝東閔因為不滿日本人在台統治殖民，萌生到大陸求學的念頭，並加入中國國民黨投身抗日，後續隨國民政府來台，受到重用，其作風親民，有求必應，晚年被封為“謝求公”，二水鄉親更尊稱“東閔仙”，顯示謝東閔頗受愛戴。



謝東閔在擔任台灣省主席任內時，甚至將二水鄉老宅三合院的房地，全數捐給學校，做為推廣社會教育的基地，除了保留過去起居生活的平房，其他地方則改建為校舍，並採取中式建築設計，包括拱型大門、廡殿頂、青色屋瓦、紅色廊柱，相當典雅，也成為二水鄉甚具特色的指標建築。



謝東閔故居內仍保留當年生活起居的擺設，並有照片、文物等史料陳列，校舍時至今日仍由實踐大學負責營運“二水農村家政推廣中心”，開放當地民眾進修學習。

