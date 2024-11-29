桌球切磋　馬龍感謝馬英九邀約下次還要來台

左起馬英九、大陸奧運桌球金牌選手馬龍“雙馬會”打桌球。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月29日電（記者 張穎齊）馬英九基金會邀請大陸高校師生團27日抵台訪問9天。29日的第三天行程下午來到中國文化大學，由大陸奧運桌球金牌選手馬龍與台灣桌球教練蔣澎龍、女子選手陳思羽切磋球技。但開場先由馬英九與馬龍開球，來個“雙馬會”。



馬英九一度打得不亦樂乎，捨不得結束，馬龍則感謝馬英九此次的邀約來台，強調他下次還會再來台灣。



由北京清華大學校務委員會主任邱勇擔任團長、7所大學共40名師生組成、包括奧運桌球金牌選手馬龍、奧運射擊金牌選手楊倩等人的中國大陸大學師生赴台訪問團，27日中午抵達台灣，將與台灣6所大學和1所高中展開交流，並參訪台灣有關歷史文化古蹟。



今日陸生團行程從上午的陽明交大台北校區到下午的文化大學參訪，馬英九都全程陪同。而在今日重頭戲，馬龍與台灣好手交流前，先與馬英九進行“雙馬會”開球。據悉馬英九基金會此前還想先幫馬英九特訓，但最後還是以自然就好。不過馬英九卻顯得不亦樂乎，打得渾然忘我。



會前中評社記者詢問馬英九對自己球技是否有自信？有練過、會贏馬龍嗎？馬英九笑而不語。但馬英九一上場，打得十分開心，連一旁主持人看了看行程表都說“還要打嗎？”馬龍則小試身手，與馬英九打得很開心。



馬龍事後受訪時，中評社記者再問馬龍覺得馬英九球技如何？如何看這次馬英九的邀約安排、還有馬龍人氣是否已超過馬英九？



馬龍笑說，人氣方面，馬英九先生還是非常旺，今天非常開心跟馬英九先生開球，可能是他之前和內地的桌球教練馬琳交手之後，和另一位“馬”打球，非常開心，謝謝馬英九邀陸生團來台灣訪問交流，這是他第一次來台，很感謝有這次機會，他還要再來台灣。



另一方面，連邱勇也技癢，上場與馬龍等人打桌球，還打了單打、雙打場，馬英九、邱勇都展現對桌球的喜愛。

