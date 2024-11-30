匿蹤攻擊型無人艇　現身高雄遊艇展成焦點

遊艇展上出現一艘台製匿蹤攻擊型無人艇“食人魚9號”，成為另類焦點。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月30日電（記者 蔣繼平）台灣國際遊艇展正在高雄開展，也有業者趁機展現“無人艇”技術，成為另類焦點。以帆船、賽艇起家的哥倫遊艇，首次公開展出台製匿蹤攻擊型無人艇“食人魚9號”，設計者兼遊艇公司總經理曾景堯指出可作為軍用及海巡用途，也因為俄烏戰爭及中東戰爭，已被“有戰爭需求”的海外買家洽談。



台灣國際遊艇展28日起在高雄辦展四天，本次參考海外戶外碼頭辦展經驗，分別在高雄嘉信22號碼頭、亞灣遊艇碼頭、亞果遊艇碼頭及高雄港第三船渠等四個區域同步展出，吸引海內外56家知名廠商參展，展出77艘國際品牌遊艇以及相關技術、設計及服務，吸引不少買家及民眾觀展。



值得注意的是，高雄港第三船渠陸域展出一艘匿蹤塗裝的“無人艇”，吸引許多人好奇圍觀，原來是首次亮相的台製匿蹤攻擊型無人艇“食人魚9號”，由哥倫遊艇所製造，無人艇設計者兼遊艇公司總經理曾景堯表示，8年前就開始祕密規畫進行設計，直到遊艇展才首次公開亮相。



這艘“食人魚9號”船長9公尺、寬2公尺，船身是玻璃纖維材質，披覆匿蹤塗料，搭載內藏式噴水推進器，航速超過55節，可以自動扶正，有效載重850公斤。軍用版本可攜帶500公斤火藥及350公斤無人機滯空遊蕩彈藥系統。海巡版本可當救難使用，找到目標後丟出救生艇、救生圈。



現代戰爭中的無人機、無人艇扮演的角色越來越重要，民間研發技術也不容小覷。曾景堯表示，許多海外買家對此相當有興趣，甚至因為俄烏戰爭、中東戰爭正在進行中，也因此被“有軍事需求”的買家、業者做詢問及接洽中，有趣的是，他也透露“台灣軍方完全沒有來接觸過。”