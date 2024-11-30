兩岸青年切磋桌球、武技　濃濃中國風

左起台灣桌球教練蔣澎龍、北京清華大學校務委員會主任邱勇、大陸奧運桌球金牌選手馬龍、台灣桌球女選手陳思羽。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月30日電（記者 張穎齊）馬英九基金會邀請大陸高校師生團27日抵台訪問9天。29日第三天下午來到中國文化大學，兩岸師生進行桌球、武術、氣功、舞蹈等相關交流，切磋技藝、教學相長、以技會友，彼此都不亦樂乎、欲罷不能，全場充滿濃濃的中國風運動、技藝風氣，大陸奧運桌球金牌選手馬龍與台灣桌球教練蔣澎龍、女子選手陳思羽交流更是重頭戲。



由北京清華大學校務委員會主任邱勇擔任團長、7所大學共40名師生組成、包括奧運桌球金牌選手馬龍、奧運射擊金牌選手楊倩等人的中國大陸大學師生赴台訪問團，27日中午抵達台灣，將與台灣6所大學和1所高中展開交流，並參訪台灣有關歷史文化古蹟。



陸生團29日下午來到文化大學，與會的有馬英九、馬英九基金會執行長蕭旭岑、辦公室主任王光慈、文大校董陳泰然、校長王子奇、副校長王淑音、新聞系教授莊伯仲、公關室主任唐淑珍等，文大高層全程陪同。



上半場開場先是由文大氣功社團學生表演氣功。接下來由浙江大學物理學系博士生傅鵬程表演“形意拳”，打得拳拳到肉、很有底氣，傅鵬程更說自己業餘科會研究，並去社團向專業老師學習這套中華傳統文化，他歡迎台灣同胞來浙江杭州岳王廟等地走走。再來是文大武術社團學生表演耍關刀等武術。再來是北京大學生曹藝博表演“紙扇書生”，深厚的舞蹈功力，展現地淋漓盡致，羽扇綸巾，“男仙”氣十足。

