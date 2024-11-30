賴清德今出訪南太　美國低調賴也維持低調

賴清德上任後今天首都啟程出訪南太平洋“邦交”國。（照片：府方資料照） 中評社台北11月30日電（記者 黃筱筠）賴清德上任後今天將首度出訪，選擇南太平洋“邦交”國馬紹爾群島、吐瓦魯以及帛琉為出訪地點，但外界關心的則是過境美國的地點，府方確定此行會過境美國夏威夷、關島。賴清德此行正值美國政府交接時期，仍是維持低調，不造成美國困擾為主。



賴清德520上任至今才首度出訪，比起過去馬英九、蔡英文等一位8月首度出訪，一位6月首度出訪，賴首度出訪選在11月底12月初，比過去“元首”都要晚，加上過境美國並非本島，而是夏威夷與關島，難免被大作文章，“疑賴論”也再起。



賴清德下午將啟動“繁榮南島智慧永續”之旅，訪問帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島等南太3“友邦”，預計12月6日返抵台灣。



“總統府”22日宣佈賴清德將率團出訪，當時記者就一再追問要過境美國哪個地點？但府方低調不願意透露。僅強調安全、尊嚴、便利與舒適四個原則。而美方此次態度也低調，並未回應府方的4個過境原則，對賴出訪幾乎沒有什麼說法。



賴清德過境美國消息傳出後，再度傳出中國大陸可能在賴出訪期間或是回台後，再度舉行軍演。而夏威夷與關島都是美國軍事基地，賴此行是否與軍方接觸或是參訪軍事要地，也是關注的焦點。但美國目前正值政權交接期，拜登政府雖未卸任，但也不想多事，而特朗普還沒有上台，應該也不想踩大陸的紅線，賴此行應是維持低調，順利出訪為主要目的。

