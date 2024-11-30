馬龍談來台感受：大家的熱情超乎想像

大陸奧運桌球金牌選手馬龍。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月30日電（記者 張穎齊）馬英九基金會邀請大陸高校師生團27日抵台訪問9天。第三天29日下午來到中國文化大學，大陸奧運桌球金牌選手馬龍所到之處，仍颳起粉絲旋風。馬龍在與台灣桌球好手們切磋完球季後，也首度在台公開受訪，馬龍透露這次想去體驗台灣棒球，知道台灣隊拿到世界冠軍，彼此能有很好的交流，也歡迎台灣同胞們來大陸、北京體育大學交流。



由北京清華大學校務委員會主任邱勇擔任團長、7所大學共40名師生組成、包括奧運桌球金牌選手馬龍、奧運射擊金牌選手楊倩等人的中國大陸大學師生赴台訪問團，27日中午抵達台灣，將與台灣6所大學和1所高中展開交流，並參訪台灣有關歷史文化古蹟。



馬龍29日接受媒體聯訪時，對於大批台灣粉絲超級熱情表示，這真的超出他的想像，他27日一下飛機，就受到台灣朋友們對他的關心與熱情，他本來想自己買伴手禮吃，結果台灣朋友送他一堆鳳梨酥、菠蘿酥等。除了第一天喝了一大堆珍珠奶茶外，28日也吃了黑金滷肉飯、功夫麵、台灣鹽酥雞等，都是他喜歡吃的，他會買一些菠蘿酥、芒果乾、榴槤糕等帶回家和他的2個兒子分享。



媒體問，與台灣桌球女選手陳思羽等人交流如何？還有會與台灣桌球男選手林昀儒見面嗎？馬龍說，台灣桌球教練蔣澎龍是他們的前輩，陳思羽是非常優秀的選手，台灣選手還有莊智淵、林昀儒、鄭怡靜等，大家私下都是好友，剛剛是他生涯第一次與蔣澎龍交手，過去從沒有，蔣澎龍水平非常高，曾是世界第三，蔣澎龍與莊智淵的年代，讓桌球運動很成功，給下一代的台灣桌球選手影響很多、讓大家熱愛。

