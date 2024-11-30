陸生團赴陽明交大、文大交流　學生熱情歡迎

陸生團參訪陽明交大，左起陸生黃俊柔、劉雨萱。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月30日電（記者 張穎齊）馬英九基金會邀請大陸高校師生團27日抵台訪問9天。29日第三天上午到陽明交大台北校區進行音樂交流，下午則到中國文化大學參訪校史並進行武術、桌球相關交流。陽明交大學生熱情歡迎，而到文大時，也先參訪校史館等，與師生交流，2校師生都相當熱情。



由北京清華大學校務委員會主任邱勇擔任團長、7所大學共40名師生組成、包括奧運桌球金牌選手馬龍、奧運射擊金牌選手楊倩等人的中國大陸大學師生赴台訪問團，27日中午抵達台灣，將與台灣6所大學和1所高中展開交流，並參訪台灣有關歷史文化古蹟。



馬英九、馬英九基金會執行長蕭旭岑陪同陸生團參訪整個白天行程。上午在陽明交大，雙方學子帶來音樂演奏，陽明交大學生以小提琴〈沉思曲〉和巴哈舞曲開場歡迎來訪嘉賓，陸生團則由北京清華大學的林澤森與福建師範大學的于書涵分別帶來小提琴協奏曲〈梁祝〉和雲南傳統樂器葫蘆絲演出的〈月光下的鳳尾竹〉。



林澤森表示，一直認為音樂是最好的溝通橋樑，是全人類的共通語言，台灣的周杰倫、伍佰都是他很喜歡的歌手，過去也隨父母來過台灣，對夜食美食印象深刻，這次則是想挑戰“臭豆腐”；于書涵除了演奏傳統樂器，也特別著漢服馬面裙亮相，首次來台的她，這幾日已迷上了珍珠奶茶。

