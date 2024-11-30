中評鏡頭：吳伯雄鑽石婚宴　藍軍大咖全到了

吳伯雄與夫人戴美玉舉行結婚滿60週年的鑽石婚宴，藍綠跨黨派大咖現身。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月30日電（記者 楊騰凱）中國國民黨前主席吳伯雄與夫人戴美玉29日晚舉行鑽石婚宴，與會成員包括馬英九、國民黨主席朱立倫、前“立法院長”王金平、國民黨副主席連勝文、“立法院長”韓國瑜、台北市長蔣萬安、新北市長蔣萬安、桃園市長蔣萬安、台中市長盧秀燕及前民進黨主席許信良，賓客冠蓋雲集。



吳伯雄與夫人戴美玉29日舉行結婚滿60週年的鑽石婚宴，藍綠跨黨派大咖現身，藍軍大咖包括馬英九、朱立倫、王金平、連勝文、韓國瑜、國民黨秘書長黃健庭、“立法院副院長”江啟臣、前“行政院長”劉兆玄、前“國安會秘書長”蘇起、蔣萬安、蔣萬安、蔣萬安、盧秀燕、基隆市長謝國樑、嘉義市長黃敏惠、孫文學校總校長張亞中等，還有許久未公開露面的蕭萬長以及多位“立委”。藍軍內有份量的人物幾乎都到了。



綠營大咖則有許信良，吳伯雄與許信良都是台灣客家籍政治大老，兩人政治立場雖然一藍一綠，但吳伯雄透露，他與許信良是從小就在一起的兄弟，就算有時意見不同，感情仍維持得很好。



另外金融界大咖則有台灣大哥大董事長蔡明忠。



藍軍大咖們一到場便紛紛到主桌向吳伯雄致意，吳伯雄開心迎接大家，所有賓客要合照他都來著不拒。

