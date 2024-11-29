吳伯雄鑽石婚宴　對愛妻戴美玉感性告白

吳伯雄在現場致詞，感性發言令賓客感動。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月29日電（記者 楊騰凱）中國國民黨前主席吳伯雄與夫人戴美玉29日舉行鑽石婚宴，吳伯雄致詞時表示，他與戴美玉是鄰居，彼此6歲就相識，婚禮當天禮車只開了30秒就完成迎娶，兩人相遇不是巧合，而是老天安排。兩人鶼鰈情深，現場賓客都備受感動。



吳伯雄、戴美玉兩人自幼就是青梅竹馬，兩家人是世交，彼此父親是同學，進而結為連理，如今已結婚滿60年。兩人育有兩子一女，包括長子前桃園市長吳志揚、次子台北市議員吳志剛以及長女吳壁玲。



吳伯雄與夫人戴美玉29日舉行結婚滿60週年的鑽石婚宴，地點位於台北喜來登大飯店。



吳伯雄致詞時表示，我們全家帶著滿心的歡喜與感恩的心，歡迎大家出席我和美玉的鑽石婚宴。我和美玉，出生就是相隔不到200公尺的鄰居，讀小學時就被同學配對，中學6年漸漸有了愛的感覺，大學4年分隔南北，但魚雁往返書信不斷，至今我們還珍藏幾百封當時的信，但這些內容我們絕對保密，孩子們也不宜閱覽。



吳伯雄表示，大學一畢業我們就訂婚，當兵退伍就結婚。我曾經給美玉寫下一段感言，“十年修得同船渡，百年修得共枕眠，你我的相遇，不是偶然，更不是巧合，那是老天的安排”。



吳伯雄指出，我還清楚記得，當年結婚禮車從吳家出發到戴家，再把美玉娶回吳家，禮車只開了30秒就大功告成。光陰似箭，歲月如梭，我們自幼青梅竹馬，相知相惜，如今攜手一甲子，迎來鑽石婚，我的內心衹有滿滿的感恩。我與美玉，共生下一女二男，分別是吳璧玲、吳志揚、吳志剛。



吳伯雄表示，女兒吳璧玲遠嫁紐約馬家，馬丁興旺，為馬家生下三男二女，一年前吳璧玲成為祖母，讓我和美玉水漲船高，升格為“阿祖”、“祖媽”。吳伯雄還打趣地說，各位不曉得，旁邊睡一位“祖媽”，感覺怪怪的。



吳伯雄指出，吳志揚也生下一子二女，全家都有音樂細胞，熱愛音樂。吳志剛也生下三個女兒，亭亭玉立，因此我和美玉已有內外孫共11位，加1位曾孫，四代同堂，這次全家大團圓，讓我深深感受到家庭帶來的幸福滿足。