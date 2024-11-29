中評現場：吳伯雄自曝與連戰有競爭關係

吳伯雄與夫人戴美玉鑽石婚宴席開85桌。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月29日電（記者 楊騰凱）中國國民黨前主席吳伯雄與夫人戴美玉29日舉行鑽石婚宴，吳伯雄致詞時曝光他與前國民黨主席連戰彼此存在競爭關係，原來兩人是在比孫子的人數，自己有11位孫子，而連戰是10位，雙方旗鼓相當，但他已升格當曾祖父，後續要等連戰追上。



吳伯雄、戴美玉兩人自幼就是青梅竹馬，兩家人是世交，彼此父親是同學，進而結為連理，如今已結婚滿60年。兩人育有兩子一女，包括長子前桃園市長吳志揚、次子台北市議員吳志剛以及長女吳壁玲。



吳伯雄與夫人戴美玉29日舉行結婚滿60週年的鑽石婚宴，地點位於台北喜來登大飯店。



吳伯雄致詞時表示，此次鑽石婚宴，他特別安排連戰長子連勝文坐主桌，是出於對前國民黨主席連戰的尊敬。連戰是他中學學長，也是從政以後的長官，其實吳家與連家存在著競爭關係。當年連戰曾經到他家拜訪，那時候自己請每一位孫子一個個向連戰說“連爺爺您好”，連戰起初聽得很高興，但後來越聽越不對勁，轉頭對自己說，“伯雄，你是在向我示威嗎？”



吳伯雄說，因為連戰當時還沒有抱孫，而他有11位孫子，當初兩人孫子的比數是11比0。回去之後自己開始遭遇連家的“文攻武嚇”，就是連戰的兩個兒子連勝文、連勝武都開始結婚生子，連戰兩位女兒連惠心、連詠心也都有了家庭，現在連家的孫子已經多達10人，“給了我很大的壓力”。



吳伯雄說，還好他與連戰現在要開始比拚曾孫的人數，還好他長女吳壁玲最近有了孫子，讓他喜獲1位曾孫了，升格當了曾祖父。



吳伯雄在政壇向來以人和著稱，幽默感又強，一開始他說與連戰有競爭關係，讓大家好奇吳伯雄要爆什麼猛料，原來是他與連戰在比誰的孫子多。



吳伯雄十足的幽默功力，也展現了藍軍頂層大老不為人知的一面，原來他們彼此私下互動也和一般人沒兩樣。