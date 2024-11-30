中評關注：白2大茶壺風暴　能撐到柯交保？

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北11月30日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案遭羈押禁見，但近日卻傳出檢方在政治獻金案有所突破，且消息來自與柯陣營親近的網紅“大媽老司機”、民眾黨創黨元老朱蕙蓉，柯文哲的清白形象再受挑戰。且民眾黨緊鑼密鼓將在12月7日進行黨代表選舉，有260人參選，引發黨內中央派、地方派鬥爭消息頻傳，黨內團結成另一茶壺風暴。



柯文哲在京華城案的爆料消息近期趨緩，反而是經手2024大選金流的時任競選總部財務長李文宗所涉政治獻金案傳出不利消息。朱蕙蓉26日在臉書PO文遭檢調以證人身份約談，後續也在政論節目上透露問訊內容，“檢方手上證據非常多、非常齊全”、“檢方還給我看了更嚴重的事，真的要講的話，柯文哲就是死定了”。名嘴邱明玉更側面爆料，好朋友（指朱蕙蓉）說的是柯文哲在“總統”大選後期募款的QR CODE政治獻金專戶，被改成木可公司帳戶。



儘管外界對於柯文哲羈押禁見後，各種爆料、負面消息頻傳，但從“長期親柯人士”口中爆出負面消息卻是第一次，可以預見將會對民眾黨支持者形成一股風暴。況且，柯文哲自8月捲入政治獻金風暴後，民眾黨在證據面總是交代不清，至今也未再對外說明，更加證實政治獻金這筆爛帳將成柯文哲政治生命的致命點，也是民眾黨內第一個茶壺風暴。



民眾黨內的第二個茶壺風暴，則是黨中央當權派與以民眾黨創黨元老蔡壁如為首的地方派的檯面下鬥爭。民眾黨12月7日的黨代表選舉被視為黨內“權力核心”洗牌暖身戰，因為明年1月這群新選出來的黨代表，將選出攸關黨內決策核心的“中央委員”，及執掌黨紀處分的“中評委”，會否因柯文哲無法執行職權而推代理黨主席、會否重選黨主席，都是這群核心決策人士說了算。

