賴清德今出訪過境夏威夷　航班號碼沿用蔡

賴清德下午啟程出訪南太平洋。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月30日電（記者 黃筱筠）賴清德下午啟程展開7天6夜出訪南太平洋行程，這是賴清德上任後首度出訪、也將過境美國，由於美國目前政權交接中，賴清德過境規格是否比照蔡英文，備受關注。



此次出訪由華航專機服務，飛往夏威夷機型是A350-900，蔡英文過去出訪航班編號固定為CI－1588，賴清德首度出訪，入境螢幕並未顯示航班號碼，但登記證上仍是CI－1588。



賴清德11月30日至12月6日率團訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉等國。這次出訪，以“繁榮南島 智慧永續”為名，今下午搭乘4時30分專機啟程，預計台灣時間12月1日抵達夏威夷，將在夏威夷停留兩晚。



中評社將隨行採訪進行報導。



賴清德首度出訪隨行的官員，包括：“總統府”秘書長潘孟安、“外交部長”林佳龍、“總統府”副秘書長張惇涵、“僑委會委員長”徐佳青、“海洋委員會主委”管碧玲、“原民會主委”曾智勇、“衛福部次長”林靜儀、“總統府”發言人郭雅慧。



外界關注賴清德過境美國的行程與接待規格。府方人士透露，賴清德過境夏威夷、關島期間，除了見老朋友，會與智庫閉門交流座談，也有僑宴和參訪行程。



外傳賴清德過境夏威夷期間將至夏威夷東西中心（East-West Center）、參訪珍珠港的亞利桑那號戰艦紀念館，府方人士不願透露。蔡英文2017年出訪南太“邦交國”，當時過境夏威夷就參訪亞利桑那號戰艦紀念館。



賴清德“繁榮南島智慧永續”之旅30日從桃園機場啟程，台灣時間1日凌晨抵達夏威夷過境，台灣時間2日晚間11點飛離夏威夷。前往馬紹爾群島、吐瓦魯。台灣時間4日晚間抵達關島，5日下午飛離關島，5日抵達帛琉，6日下午返台，共計7天6夜。

