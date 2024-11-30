賴清德首出訪　現身與媒體打招呼

賴清德首度出訪，與隨行媒體打招呼。（中評社 黃筱筠攝） 中評社專機11月30日電（記者 黃筱筠）賴清德今天啟程展開7天6夜出訪南太平洋行程，下午4點30分從桃園機場起飛。起飛後賴在“總統府”秘書長潘孟安陪同下到媒體區與媒體打招呼，他說，此行不用準備西裝，因為都是島嶼國家，會準備島衫。但媒體一問到美方敏感字眼，則被一旁幕僚阻擋說“謝謝”，讓賴趕緊離開。



賴清德在飛機起飛後不久，先進行機上廣播接著走到媒體需區與媒體打招呼，這是賴上任後首度出訪。他也說，謝謝家共襄盛舉，一起出行，這趟行程非常緊湊，到夏威夷之後行程開始沒休息時間，希望大家多多休息。



蔡英文在2016年首度出訪時，也有到媒體區與媒體打招呼，之後出訪就沒有再到媒體區。



府方透露這次媒體報名人數非常踴躍，約有30家媒體共43人隨團出訪。除了台灣媒體之外，還有《法新社》、《華爾街日報》、《朝日新聞》、《讀賣新聞》、《日本經濟新聞社》等外媒。



至於準備什麼伴手禮要給“邦交國”，賴清德說，這次伴手禮蠻酷，有代表台灣袋子、筆帶、彩色筆等。



一向都穿著西裝正式服裝，這次出訪島國，是否準備島衫？他說，辦公室提醒說這趟不用準備西裝，要準備島衫。辦公室花了不少時間，從夏威夷買回來做好準備。



至於為何看到F－16戰鬥機這麼感動？他說，因為戰鬥機“保家衛國”發揮角色，確實很有意義，感受到這一趟任重道遠，一定要好好工作，順利完成使命，不負F－16戰鬥機飛行員與民眾期待，我們這次挺台灣大家一起來，順利達成目標。



當媒體問到此次出訪美方，話沒講完，幕僚一聽到敏感字，趕緊說“謝謝”，結束與媒體對話。



賴清德“繁榮南島智慧永續”之旅30日從桃園機場啟程，台灣時間1日凌晨抵達夏威夷過境，台灣時間2日晚間11點飛離夏威夷。前往馬紹爾群島、吐瓦魯。台灣時間4日晚間抵達關島，5日下午飛離關島，5日抵達帛琉，6日下午返台，共計7天6夜。

