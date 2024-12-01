朱立倫：支持盧秀燕　成功不必在我

國民黨主席朱立倫致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月1日電（記者 方敬為）中國國民黨主席朱立倫預期明年爭取黨魁連任，今天上午赴台中市出席創黨130周年慶祝活動，現場喊出大家要“支持黨籍市長盧秀燕，團結拚2028重返執政”，並強調“成功不必在我”，爭取挺盧勢力支持的意味濃厚。不過，盧秀燕以身體微恙為由，缺席黨慶，未與朱立倫同台。



國民黨台中市黨部1日舉辦創黨130周年慶祝活動，黨主席朱立倫出席與台中黨員互動，並親自頒發資深黨員感謝狀，以及新進黨員授證儀式，包括黨籍台中市副市長鄭照新、“立委”羅廷瑋、廖偉翔、楊瓊瓔、地方黨公職人員共襄盛舉。



朱立倫到場，一一向黨員握手致意，朱預期明年將爭取黨主席改選連任，積極展現親和力，增加黨員好感度。



朱立倫致詞特別提到軍公教人員年金改革議題，他表示，國民黨“立法院”黨團本周四（5日）就要排審年金改革修法新版本，全力推動停砍軍公教年金，還給軍公教人員應有的尊嚴，軍公教警消是社會非常重要的資產，全民支持年改，政府不能以財政改革之名義，犧牲辛苦一輩子退休軍公教警消的權益！



朱立倫隨後特別提及台中市長盧秀燕，強調盧是“最棒的市長”，表現受到民眾高度肯定，大家不但要支持盧市長，還要將這一股效應帶動藍營執政的各縣市，讓大家都看到國民黨執政的成果，未來才能團結力拼2028重返執政。



朱立倫說，他11月29日與盧秀燕共同參加前黨主席吳伯雄鑽石婚60周年紀念活動，伯公捐了新台幣4000萬元做公益，並資助國民黨智庫營運，讓他非常感動，這就是無私無我、為黨奉獻的精神，衹有這樣才能讓國民黨團結在一起，所以“成功不必在我”是他要學習的典範，也是全黨同志要一致的決心。