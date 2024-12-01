台中3藍委被鎖定罷免　朱立倫：全力迎戰

國民黨主席朱立倫受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月1日電（記者 方敬為）針對台中市中國國民黨籍“立委”廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋遭鎖定罷免，黨主席朱立倫今天到台中出席黨慶活動受訪表示，民進黨搞惡意罷免已在今年10月份基隆市長謝國樑的罷免投票當中，遭到民意否決、踢到鐵板，相同的手段，選民會唾棄，國民黨也定全力迎戰，不會退縮，同時“立院”黨團也會積極推動《選罷法》修法，確保罷免的合理性與公平性。



國民黨台中市黨部1日舉辦創黨130周年慶祝活動，黨主席朱立倫出席與台中黨員互動，並親自頒發資深黨員感謝狀，以及新進黨員授證儀式，包括黨籍台中市副市長鄭照新、“立委”羅廷瑋、廖偉翔、楊瓊瓔、顏寬恒、地方黨公職人員共襄盛舉。



被點名罷免的廖偉翔、羅廷瑋出席黨慶活致詞，並與朱立倫同台，增加能見度。對於台中藍委遭鎖定罷免，朱立倫受訪表示，今年10月投票的基隆市長謝國樑罷免案結果，證明了民進黨發動惡意罷免的手段，不被民眾接受，選民透過投票意志給了綠營教訓，相同手法必然會再受到唾棄。



朱立倫強調，民進黨若要在台中繼續操作惡意罷免，要造成政治混亂，國民黨絕對不會怯戰，一定全力迎戰！他還是呼籲大家，為了台灣的政治安定，大家都要反對惡意罷免，國民黨“立法院”黨團正在推動選罷法修法，以營造合理性、公平性的罷免程序，懇請大家展現民意全力支持，終結綠營惡罷，避免罷免淪為政治攻防的工具。