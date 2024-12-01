賴清德參訪亞利桑納號戰艦紀念館

賴清德參訪夏威夷珍珠港亞利桑納號戰艦，為珍珠港事變殘骸默哀、致敬與獻花，花圈上署名“中華民國（台灣）總統”。（中評社 黃筱筠攝） 中評社夏威夷11月30日電(記者 黃筱筠)賴清德當地時間11月30日過境美國夏威夷，下午前往參訪亞利桑納號戰艦，為珍珠港事變殘骸默哀、致敬與獻花，花圈上署名“中華民國（台灣）總統”，美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）持續陪同。



亞利桑那號戰艦是於珍珠港事變中被擊沉的殘骸，正上方建成一座紀念館，賴清德今前往紀念館默哀、致敬花圈與獻花。



美國海軍亞利桑納號戰艦紀念館(The USS Arizona Memorial)是“珍珠港國家紀念館”(Pearl Harbor National Memorial)四大展區之一。



1941年12月7日，日本帝國海軍突襲珍珠港，直接影響美國加入第二次世界大戰。亞利桑納號戰艦於珍珠港事變中遭日軍擊沉，造成該艦1177名將士陣亡，其中逾900具遺體迄今仍長眠在該艦殘骸中。為紀念陣亡將士，1958年時任美國總統艾森豪(Dwight D. Eisenhower)授權在該艦殘骸正上方建成一座紀念館，並於1962年正式建成，該紀念館現由美國國家公園管理局(National Park Service)及海軍共同管理。



亞利桑納號戰艦殘骸於1989年被列入美國國家歷史名勝(National Historic Landmark)，該艦上兩具重達19585磅之鐵錨亦被打撈上岸，其中一具置於岸上遊客中心，而另一具則置於亞利桑納州首府鳳凰城內。紀念館建築本體雖位於原戰艦殘骸正上方，卻未接觸殘骸本身，欲前往參觀之遊客須自遊客中心搭乘美國海軍接駁船前往參觀。



該紀念館由三個部分組成，包含入口區(Entry Room)、主館(Assembly Room)及陣亡將士名錄牆(Shrine Room)。主館兩邊及天花板上分別有7扇大窗，代表紀念亞利桑納號沉沒於12月7日，全館總共21個窗戶，代表21響至高禮炮，象徵對亞利桑納號及陣亡將士之最高致意。

