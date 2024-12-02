中評關注：朱立倫尊盧秀燕　黨魁連任有壓力

朱立倫出席台中國民黨黨慶活動致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月2日電（記者 方敬為）中國國民黨主席朱立倫預期明年爭取連任，但據傳黨內有“反朱”勢力正在醞釀，包括台中市長盧秀燕在內有多人被勸進，當中又以盧最被看好，朱立倫1日赴台中黨慶活動，盧秀燕缺席，引發關注，朱在現場則稱讚盧是最佳市長，強調重返執政“成功不必在我”，一面尊崇盧秀燕，一面淡化自身參選2028的可能性，都顯示出他面臨黨魁連任有相當程度壓力。



國民黨台中市黨部1日舉辦創黨130周年慶祝活動，黨主席朱立倫出席與台中黨員互動，並親自頒發資深黨員感謝狀，以及新進黨員授證儀式，包括黨籍台中市副市長鄭照新、“立委”羅廷瑋、廖偉翔、楊瓊瓔、顏寬恒、地方黨公職人員共襄盛舉。盧秀燕以身體微恙為由，缺席黨慶，未與朱立倫同台。



值得注意的是，朱立倫在接受媒體聯訪，以及登台致詞時，都特別提到盧秀燕，強調“大家要強力支持盧市長最優秀的執政”，不但要支持盧市長，還要將這一股效應帶動藍營執政的各縣市，讓大家都看到國民黨執政的成果，“未來才能團結力拼2028重返執政。”



朱立倫在過程中也一一向黨員握手致意，積極展現親和力，增加黨員好感度，並公開宣示，在黨內必須要無私無我、為黨奉獻，衹有這樣才能讓國民黨團結在一起，所以重返執政的路上“成功不必在我”，是全黨同志要一致的決心。



據黨政人士透露，國民黨內近期有“反朱”勢力正在醞釀，明年要推出人選挑戰朱立倫，包括黨前“立法院長”王金平、台中市長盧秀燕都被勸進，面對王金平近來動作頻頻，加上挺盧秀燕的聲浪日益，朱立倫到台中表態尊盧、並淡化自己參選2028大選的可能性，顯然有意設法降低連任阻力。