賴訪夏威夷急難救助署　州長接待沒軍方代表

賴清德參訪夏威夷州急難救助署由夏威夷州長格林（右）（Josh Green）以及署長巴羅斯(James DS. Barros)陪同。（中評社 黃筱筠攝） 中評社夏威夷11月30日電（記者 黃筱筠）賴清德抵達夏威夷過境，當地時間11月30日下午參訪急難救助署。但只開放媒體拍攝互贈禮品，並未開放讓媒體一同參訪。由夏威夷州長格林（Josh Green）以及署長巴羅斯(James DS. Barros)陪同下，進入夏威夷急難救助署參訪，並與格林及巴羅斯進行閉門晤談。這也是賴清德過境夏威夷拜訪的第一個政府機關。



蔡英文2019年過境夏威夷也到訪過該地，當時在夏威夷州國民兵司令羅根少將(Arthur Logan)陪同下參訪夏威夷州急難管理署，當時也是蔡首度在美國過境期間與美軍將領會面。



賴清德此次參訪雖由州長陪同，但少了軍方代表出席，降低敏感度。



“夏威夷州急難管理署”(HI-EMA)有5項核心任務，分別為預防、保護、降低損害、應變及復原等；該署依據其核心任務設置五大單位：風險預防處、營運管理處、電信通訊處、物流管理處、預算暨行政處。



夏威夷急難救助署任務有4大項，第一， “夏威夷急難管理署”(HI-EMA)及“夏威夷州國民兵部隊”(HING)共同協助州政府保障人民安全及福祉，由HI-EMA制定及實施全州綜合緊急管理計劃，並定期舉行廣泛演練，以隨時準備應對自然或人為災害。



第二， HI-EMA為州級緊急狀況連絡點，負責傳送及接收聯邦及郡、市等級之緊急訊息，構成緊急情況聯絡網，亦主責州長發布“緊急狀態”建議權；倘發布緊急狀態後，夏威夷民防廳(Department of Defense)即可啟動州緊急應變小組，調動夏威夷國民兵，包括陸軍及空軍部隊，執行相關應變因應行動。



第三，一旦夏威夷州遭逢達到災難等級之緊急情況，例如颶風、海嘯或野火等，HI-EMA亦將即增加人員配置，夏威夷州及聯邦各相關機構將組成聯合辦公室，以調動整體資源並建立災難援助和復原中心。



第四，HI-EMA最高文職主管係“署長”(Administrator)，負責HI-EMA日常運作，該職現由退役上校巴羅斯(James DS. Barros)擔任，約有90名全職和兼職員工。



賴清德“繁榮南島智慧永續”之旅30日從桃園機場啟程，台灣時間1日凌晨抵達夏威夷過境，台灣時間2日晚間11點飛離夏威夷。前往邦交國馬紹爾群島、吐瓦魯。台灣時間4日晚間抵達關島，5日下午飛離關島，5日抵達邦交國帛琉，6日下午返台，共計7天6夜。