賴清德出席僑宴談和平：攜手防止戰爭發生

賴清德過境夏威夷舉行僑宴。（中評社 黃筱筠攝） 中評社夏威夷11月30日電（記者 黃筱筠）賴清德台灣時間1日凌晨抵達夏威夷過境之後，馬上展開一整天行程，晚間在下榻的The Kahala飯店舉行僑宴，約有350位僑民共同參與。賴清德致詞強調，今天參訪亞利桑那號戰艦紀念館，更是提醒了我們確保和平的重要性，和平無價，戰爭沒有贏家，我們必須共同努力，攜手防止戰爭的發生。



出席這場僑宴有夏威夷副州長Sylvia Luke、美國聯邦眾議員Ed Case夫婦、聯邦眾議員Jill Tokuda、前美國在台協會主席莫健夫婦，以及夏威夷州參眾議員一共為17人。夏威夷州參眾議員還送給賴一面美國國旗與夏威夷州旗。



美國在台協會（AIT）主席羅森柏格因為請育嬰假，由執行理事藍鶯出席。羅森柏格也錄製影片說，很榮幸歡迎她的朋友賴清德。很抱歉在她休育嬰假在家期間無法與您見面，預祝您在檀香山過境收穫豐富，以及順利訪問馬紹爾群島、吐瓦魯和帛琉。



羅森柏格格說，您與意見領袖、僑界及美國州級與地方領袖交流之機會甚為珍貴，相信這將進一步強化堅若磐石的美台夥伴關係。她很高興藍鶯執行理事在當地代表美國在台協會接待您。祝一切順利！



賴清德致詞說，這是她5月20號上任以來，第一次出訪到馬紹爾群島、吐瓦魯以及帛琉共和國等“友邦”，並且過境夏威夷和關島，感謝各位僑胞不遠千里來到這裡相聚，我們都是Team Taiwan，台灣尚勇。



他表示，感謝美國秉持安全、尊嚴、舒適、方便的原則提供協助，讓此次訪問順利成行。很高興這次出訪的第一站，就是來到夏威夷。感謝AIT執行理事Ingrid Larson的溫暖歡迎，也感謝夏威夷州長Josh Green及夏威夷州政府的熱情接待。



賴清德表示，很榮幸能夠代表台灣人民從議長手中接下美國國旗跟夏威夷州州旗這份厚禮，這份禮物相當有意義，它代表台灣跟美國這兩個長期盟友堅若磐石的情誼，也奠定未來進一步的合作。我們今天參訪亞利桑那號戰艦紀念館，更是提醒了我們確保和平的重要性，和平無價，戰爭沒有贏家，我們必須共同努力，攜手防止戰爭的發生。



他指出，這個州旗也代表接下來來台灣跟夏威夷的關係，將更加的親近緊密，特別是我們都擁有南島文化、是一家人，夏威夷州和台灣都是漂亮的島嶼，會面臨各種天災的挑戰，期盼未來我們可以在許多面向加深交流，今天的儀式也是一種對未來合作的承諾。



他說，這次我們棒球代表隊參加12強棒球比賽，可以得到世界冠軍，一開始大家都不看好，但是最後我們拿下冠軍，猶如過去國際社會不看好台灣，但只要我們打拚、團結，我們一定可以得到國際社會更大的肯定與稱讚。



賴清德“繁榮南島智慧永續”之旅30日從桃園機場啟程，台灣時間1日凌晨抵達夏威夷過境，台灣時間2日晚間11點飛離夏威夷。前往馬紹爾群島、吐瓦魯。台灣時間4日晚間抵達關島，5日下午飛離關島，5日抵達帛琉，6日下午返台，共計7天6夜。

