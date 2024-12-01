賴清德夏威夷僑宴　美方強調一中政策

藍鶯參與賴清德舉行僑宴，再度重申一中政策。（中評社 黃筱筠攝） 中評社夏威夷11月30日電（記者 黃筱筠）賴清德首度出訪，台灣時間1日晚間在夏威夷下榻的The Kahala飯店舉行僑宴，約有350位僑民共同參與。與會的美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）在僑宴歡迎賴清德出訪時過境美國夏威夷，她重申美國的“一個中國”政策，並鼓勵所有國家擴大與台灣的往來。



賴清德出訪太平洋“友邦”馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉，過境夏威夷與關島。當地時間11月30日晚間，在夏威夷舉行僑宴，包括夏威夷州副州長Sylvia Luke、美國聯邦眾議員凱斯（Ed Case）夫婦、聯邦眾議員德田（Jill Tokuda）、藍鶯、AIT前主席莫健夫婦，以及17位夏州參眾議員與會。



賴清德出訪回程擬過境關島，藍鶯預告，她會談到更多美國對台灣民主與安全的堅定承諾；她說，因為維持和平與穩定，是美國長期對台非官方關係與一中政策的核心和動力，“一中政策”數十年來基於《台灣關係法》、“美中三聯合公報”與“六項保證”。



藍鶯在夏威夷的談話重點放在台灣的國際參與，她表示，歡迎所有國家擴大與台灣的往來，因為台灣與全球的關係是互利互惠的，為台灣合作夥伴的人民創造巨大福祉。



藍鶯表示，美國會持續支持台灣有意義地參與國際組織，因為應對當前嚴峻挑戰，全球因台灣的專業和資源而獲益，美國會優先考慮這類往來，積極尋找可以促進印太區域繁榮的機會；藍鶯稱，賴此行對於建立這些關係而言至關重要，因為這樣的夥伴關係有助於強化台灣的韌性與安全。



藍鶯也提及美國政府近期與台灣的各項經濟成果，包含台美21世紀貿易倡議的首批協定、經濟繁榮夥伴對話（EPPD）再延長五年，以及美台就避免雙重課稅協定（ADTA）展開談判。



藍鶯替AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）致意，她提到羅森柏格剛迎接孩子出生，正在休育嬰假；羅森柏格在社群平台X同步轉發藍鶯在夏威夷接機賴清德的畫面，歡迎賴過境。