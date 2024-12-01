賴清德夏威夷第二天將與智庫座談

賴清德夏威夷第二天行程將參與美國智庫東西中心座談。（中評社 黃筱筠攝） 中評社夏威夷11月30日電（記者 黃筱筠）賴清德出訪南太平洋國家，在夏威夷停留二天，據瞭解，賴第二天行程，將赴東西中心（EWC）參與政策座談，以“共榮的未來：台灣作為印太區域和平與繁榮的夥伴”為題，發表8分鐘的全英文演說；而前美國在台協會主席莫健（James F. Moriarty）、美國智庫東西中心前院長魏理庭（Richard Vuylsteke）、東西中心現任院長中Suzanne Vares-Lum也會參與座談。



賴清德自台灣時間30日下午自桃園機場出發後，訪問團在出訪專機上幾乎鮮少有休息時間；至於在夏威夷的第二天行程，重頭戲則是下午會到東西中心（EWC）參與政策座談。



據瞭解，賴清德將會以“共榮的未來：台灣作為印太區域和平與繁榮的夥伴”為題，發表8分鐘的全英文演說；而在演說結束後，會舉行政策座談，美國在台協會前主席莫健（James F. Moriarty）、美國智庫東西中心前院長魏理庭（Richard Vuylsteke）都會一同參與。



蔡英文2017年出訪時，訪團過境夏威夷，當時也有與“東西中心”及“戰略暨國際研究中心”（CSIS）太平洋論壇學者舉行座談。



在座談結束後，賴清德會前往一個較為輕鬆的軟性參訪，將赴“古蘭尼牧場”，有吉普車、知名景點，會有較為輕鬆的互動。古蘭尼牧場也是許多著名電影的取景地點，包括《侏羅紀公園》與《金剛》。



賴清德“繁榮南島智慧永續”之旅30日從桃園機場啟程，台灣時間1日凌晨抵達夏威夷過境，台灣時間2日晚間11點飛離夏威夷。前往馬紹爾群島、吐瓦魯。台灣時間4日晚間抵達關島，5日下午飛離關島，5日抵達帛琉，6日下午返台，共計7天6夜。