馬龍台中打棒球　大批球迷呼喊“我愛你”

台灣球迷爭相一睹馬龍的風采。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月1日電（記者 方敬為）馬英九基金會邀請陸生團訪台，今天下午到台中洲際棒球場體驗棒球運動，團員之一、奧運桌球金牌得主馬龍的球迷聞風而至，大批球迷擠爆球場車道，並自製手牌表達對馬龍的愛慕，甚至有球迷遠從屏東來，高喊“馬龍我愛你，台灣歡迎你！”展現高度熱情，也顯示出馬龍的高人氣。



馬英九基金會邀請北京大學、清華大學等7所中國大陸師生來台訪問，包括曾獲奧運6金的桌球名將馬龍、奧運2金的射擊女將楊倩，受到不少粉絲歡迎。繼11月30日參訪台北故宮、101觀景台後，12月1日南下中部，上午參訪日月潭景區，下午則到台中洲際棒球場體驗棒球，中華職棒中信兄弟隊將派出兩位現役主力球員王威晨、許基宏領團與陸生交流。



馬龍的球迷尤其熱情，上午就出現在日月潭“追星”，下午在台中的棒球體驗行程同樣是大批球迷提早到場守候，迎接馬龍到來。



台灣的球迷使出渾身解數要吸引馬龍注意，紛紛高舉自製的手牌、簽名板、海報等，寫上“鞍山小馬In the house”、“龍馬精神”、“Champion龍，下個賽場見”、“有龍則靈”等創意標語，替偶像助陣。



有一位遠從屏東來的鍾先生，拿著寫上“10歲認識龍，22歲親見龍，感謝你陪我成長，台灣歡迎馬龍。”手舉牌，相當搶眼，他表示，自己從小看馬龍打球，身受其英姿影響，如今終於能在台灣見到本人，非常榮幸！



陸生團的巴士抵達現場，馬龍的球迷就爆出陣陣尖叫，除了問候馬龍，也歡迎所有陸生朋友到台灣交流，馬龍下車也親切向球迷揮手致意，讓現場球迷嗨到最高點。

