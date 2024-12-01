棒球初體驗　馬龍、楊倩練打擊直呼不容易！

馬龍體驗棒球打擊。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月1日電（記者 方敬為）馬英九基金會邀請陸生團訪台，今天下午到台中洲際棒球場體驗棒球運動，特別安排中華職棒中信兄弟球員王威晨、許基宏指導棒球基礎訓練，桌球好手馬龍、射箭好手楊倩雖然都有運動底子，但都是第一次接觸棒球，兩人練習揮棒打擊，一開始都揮空，直呼不容易！



馬英九基金會邀請北京大學、清華大學等7所中國大陸師生來台訪問，包括曾獲奧運6金的桌球名將馬龍、奧運2金的射擊女將楊倩，受到不少粉絲歡迎。繼11月30日參訪台北故宮、101觀景台後，12月1日南下中部，上午參訪日月潭景區，下午則到台中洲際棒球場體驗棒球，中華職棒中信兄弟隊將派出兩位現役主力球員王威晨、許基宏領團與陸生交流。



陸生團抵達洲際球場，首先參觀球員休息室，以及球場軟硬體設施等環境，隨後就帶到打擊練習場，王威晨、許基宏現場執導學生揮棒打擊技巧，安排同樣是運動員身分的馬龍、楊倩帶頭示範。



馬龍第一次揮棒直接擊倒球桿，未擊中球，第二次才擊中球，但未揮出好球，楊倩則連續三次揮棒落空，兩人都直呼，棒球不容易，稱讚兩位現役球員好球技。馬英九基金會執行長蕭旭岑也下場試手，揮棒成功獲得滿堂彩。



陸生團一一完成打擊體驗後就到球場上體驗場地環境，大家興奮在場上自拍、奔跑、合影留念，大家都是第一次進到職業棒球標準場地，格外新鮮。先前被封為“仙氣學霸”的彭弋航也穿上棒球外套、頭戴棒球帽體驗棒球運動，成為媒體追逐的“嬌點”之一。



就讀復旦大學女學生宋思瑤代表受訪表示，這是她一次正式學習和體驗棒球，成功打出三顆強勁的地滾球，她感受到棒球是一項規則非常複雜，且需要技術特別高超的一項運動，也希望在未來可以和更多台灣同胞一起進行棒球交流，以小交流帶動大交流，認識更多台灣的青年朋友。



浙江大學教育學院研究生梅龍飛表示，有專業球員當教練，體驗棒球感受非常不錯，擊到球的剎那，心裡非常有成就感的，他的學校也有這個棒壘球社團，打算回去之後，要參加社團好好嘗試一下。

