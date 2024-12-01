帶陸生體驗棒球　蕭旭岑：兩岸打球不打仗

馬英九基金會執行長蕭旭岑帶陸生體驗棒球運動。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月1日電（記者 方敬為）馬英九基金會邀請陸生團訪台，今天下午到台中洲際棒球場體驗棒球運動，基金會執行長蕭旭岑受訪表示，去年帶陸生來台灣看棒球賽，今年讓陸生實際體驗棒球樂趣，期許棒球未來能成為兩岸交流的管道，棒球如果能夠成為兩岸人民共同喜歡的運動，那就是打球，不用打仗了。



馬英九基金會邀請北京大學、清華大學等7所中國大陸師生來台訪問，包括曾獲奧運6金的桌球名將馬龍、奧運2金的射擊女將楊倩，受到不少粉絲歡迎。繼11月30日參訪台北故宮、101觀景台後，12月1日南下中部，上午參訪日月潭景區，下午則到台中洲際棒球場體驗棒球，中華職棒中信兄弟隊派出兩位現役主力球員王威晨、許基宏領團與陸生交流。



馬英九基金會執行長蕭旭岑會後受訪表示，這幾天大陸的同學們都對台灣人的熱情及善意，非常感動，甚至他個人這幾天遇到很多民眾自己跑過來，對基金會主辦兩岸交流活動表達肯定，許多民眾也認為兩岸應該要多交流，因為實在太久沒有交流了，所以這次陸生訪團來，讓他們覺得重新看到希望，這一點很重要。所以他要不厭其煩的呼籲民進黨政府，應該要重新開放兩岸交流。



談到今年安排大陸學生體驗棒球運動，蕭旭岑說，去年帶同學觀賽，今年進一步體驗棒球，台灣人熱衷棒球運動，其實棒球最近也在大陸逐漸興起，趁這次機會，讓大陸的學生到台灣體驗棒球，感受到棒球的樂趣，回去告訴更多大陸朋友，或許兩岸未來能夠用棒球作為共同的語言也說不定，棒球若能成為兩岸人民共同喜歡的運動，那未來就是打球，不用打仗了。



蕭旭岑說，其實台灣很多民眾，只是因為沒有機會看到兩岸交流的場面，因為民進黨其實從賴清德上來之後，一直不希望兩岸接觸，可是在訪團活動受到矚目，許多媒體報導，讓民眾真正看到交流成果，就會覺得兩岸不是真的一定得兵戎相見，這才是真實的民意展現，不是電視上那些名嘴，或幾個引導式民調所片面呈現的相貌，真實的民意是希望兩岸要交流，不要打仗，希望這個團只是開端，未來政府能夠開放更多，無論是學生團或是民間各項團體，讓兩岸多接觸，才能避免走向衝突與不幸。