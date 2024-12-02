宋子正：中國對非洲貢獻巨大　美國難撼動

曾派駐非洲多年的前台灣外交官宋子正。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月2日電（記者 盧誠輝）美國總統拜登1日啟程出訪非洲國家安哥拉，這是拜登卸任前首次訪非，備受外界矚目。曾派駐非洲多年的前台灣外交官宋子正接受中評社訪問表示，拜登主要目的是想重拾非洲對美國的信心，但中國過去的“一帶一路”太成功，對非洲各國的經貿與建設貢獻巨大，美國想撼動中國在非洲的邦誼與地位並不容易。



宋子正，淡江大學法文系學士，在“外交部”任職近40年，曾派駐盧森堡、剛果、尼日爾、比利時、乍德、法國等地，2019年退休。



宋子正指出，拜登這次出訪非洲主要目的是想重拾非洲對美國的信心，因美國在非洲的影響力已岌岌可危，包括日前美國派駐在尼日爾的軍隊被要求撤離，就連乍德都要求要跟美國重新審查軍事協定，這對美國來講簡直就是奇恥大辱，因為過去美國想怎樣就怎樣，但現在美國這套已經行不通了。



他說，不只美國在非洲的影響力岌岌可危，就連歐洲在非洲的勢力也已逐漸式微，這從去年法國駐尼日爾大使伊特被驅逐出境，就可看出一些端倪。所以拜登才會趕在卸任前才首次出訪非洲，而主要目的地安哥拉更是非洲戰略地位相當重要的國家，目的就是希望能突破與鞏固歐美在非洲的勢力與影響力。

