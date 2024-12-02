中評關注：朱立倫修年改能順利布局黨魁連任？

國民黨主席朱立倫。（中評社資料照） 中評社台北12月2日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團本周四將於安排審查攸關退休公務員年金改革的《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文修正草案，由於國民黨黨員組成有不小的比例為退休軍人、警察、教師等公務人員，此時國民黨推動修法，是否將有幫助國民黨主席朱立倫拚連任之效，由於近來黨內頻傳反朱勢力已經在醞釀集結，因此後續效應值得關注。



“立法院”“司法及法制委員會”5日排審攸關退休公務員年金改革的《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文修正草案，本週輪值召委為國民黨籍“立委”吳宗憲。



民進黨政府先前推動年金改革，大砍退休軍公教退休金，2018年訂定所得替代率為最高75%、最低45%，接著還要逐年調降，直到所得替代率降至最高60%、最低30%為止。而國民黨目前的修法方向是停止所得替代率逐年調降，且當在職公務員調薪時，退休公務員年金也將隨之調整。



本會期“立法院”朝野衝突不斷，目前已經有兩大衝突點，第一個便是國民黨團提出的《公職人員選舉罷免法》修正草案，目標是讓罷免票數必須大於該位公職當初當選的票數，藉此避免少數否決多數的問題，同時提升罷免門檻，好應對綠營可能發動的大規模罷免潮。至於第二個衝突點則是將增加地方稅收分配的《財政收支劃分法》，國民黨籍“立委”陳玉珍先前在修財劃法攻防時，連牙齒都打斷了。



然而就在選罷法都尚未完成三讀，這顆不定時炸彈還沒解除的情況下，國民黨團再度出招，修法調整退休公務員年金改革，此舉等同是繼續推升朝野衝突的可能。畢竟製造對立與仇恨藉此撕裂社會，是民進黨擅長的選舉招數，國民黨送上年金改革這盤菜，民進黨一定會大力接招，藉由攻擊退休公務員爭取年輕選票回流，屆時“立院”審查相關修法很可能會血仇成河。

