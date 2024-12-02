大法官被提名人拜會白營　黃國昌先禮後兵

拜會民眾黨團並合影。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月2日電（記者 鄭羿菲）“總統府”副秘書長何志偉2日陪同“司法院”正副院長及大法官被提名人拜會台灣民眾黨“立法院”黨團，其中也包括被質疑為“酬庸”的爭議焦點，副院長、大法官被提名人姚立明。不過，見面三分情，黃國昌等白委見到何志偉、姚立明等人都笑臉盈盈地打招呼，黃國昌與7位被提名人一一握手致意時，也沒有漏掉姚立明，雙方互動還算友善。



黃國昌致詞時強調，民眾黨是務實理性科學的政黨，雖然與各位師長有些交情，但人事同意案我們會嚴格審查，不會因為私交而有所不同立場。



接著，黃國昌話鋒一轉說，大法官人事同意案的審查延到現在，是因為民進黨的要求，說民眾黨團擋人事同意案，我們萬萬承受不起，也無法接受。另外，“國會”改革法案並未被宣告繳交問卷“違憲”，面對有效生效的法律，為何被提名人沒有把問卷交回來？若法律人面對法律自己都沒有基本尊重，未來是否適合擔任大法官？這讓人心中有很多問號，總不能連被提名人都選擇性的遵守法律。



何志偉則說，有關問卷部分，會在法定期限內交回來。“立法院”大法官人事同意案在經過朝野協商後，將在12月10日到12日進行人事同意案審查，24日進行投票。

