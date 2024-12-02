台軍方將刪中國史課　羅智強批：綠搞去中化

藍委羅智強受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月2日電（記者 楊騰凱）台灣各軍校通識教育將刪除“中國現代史”課程，並縮減國文含孫子兵法的學分。對此，中國國民黨籍“立委”羅智強今日受訪時批，民進黨把“去中化”的手伸入軍事院校，在所有教育系統當中把“中華民國”歷史給去除，把中國歷史去除掉。



媒體報導，在“國安會議”要求下，台灣各軍官學校通識教育將刪除“中國現代史”課程，改為“世界歷史”，另縮減國文含孫子兵法的學分，用來新設“近代思想”與“人權與民主發展”課程。



這項改變，來自“國防部”參謀本部人事參謀次長室十一月十九日召開“軍事校院通識教育課程修訂研討會”會議要求。內容略以：將“中國現代史”課程調整為“世界歷史”，並針對政府來台後，結合國內外當前國際環境、軍事議題等元素，納入通識教育課程授課內容；以及配合“行政院”國家轉型正義教育行動綱領”，調整通識教育課程授課內容及大綱，目的在於提高“國家認同”共識、刪除過時且不符實際效益課程。



羅智強今天在“立法院”受訪時指出，民進黨就是玩兩手策略，一方面賴清德說“中華民國”是祖國，但另一方面又搞“去中化”，在所有教育系統當中把“中華民國”歷史給去除，把中國歷史去除掉，現在就連軍校都面臨到這個狀況。當初黃埔軍校建校，其實就和“中華民國”的建國史連結在一起的。



羅智強表示，民進黨把“去中化”的手伸到軍事院校當中，真的是以意識形態為上，其他什麼事情對民進黨來講都不重要。