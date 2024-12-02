藍提案排除學生上戰場　白沒表態是否支持

黃國昌回應媒體提問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月2日電（記者 鄭羿菲）兩岸關係緊張，“教育部”日前曾通知高中發放“青年服勤同意書”引發家長憂青年上戰場，中國國民黨“立委”提案修法排除20歲以下學校青年參與民防及校園防護團的編組。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌2日表示，如何在強化“國防”的同時，保護好未成年人與學生，是非常重要的價值。



黃國昌受訪時並未表態贊成藍委修法的提案，他僅說，對於藍委遂提案欲修《全民防衛動員準備法》、《民防法》，他沒有辦法在沒看到條文時具體回應。不過，民眾黨對於強化“國防”一直是支持的立場，但在強化“國防”的同時，如何保護好未成年與學生，是一個非常重要的價值。至於具體法案內容，相信到委員會討論時，大家可以充分交換意見。



兩岸關係緊張，“教育部”日前曾於高中發放“青年服勤同意書”，引起家長擔憂“青年上戰場”，“教育部”則澄清學校青年服勤範圍排除軍警單位範圍，並後續宣布即日起停用。接著，中國國民黨“立委”徐巧芯提出《全民防衛動員準備法》第15條修正草案，建議刪除涉及“學校青年動員服勤”的相關規定。國民黨“立委”“立委”葉元之等人也修訂《民防法》，主張排除20歲以下青年參與民防及校園防護團的編組，確保青年學子不會被推向戰場。



台灣民眾黨“立法院”黨團2日上午召開“公立體大系主任涉霸凌，“教育部”、體大竟官官相護”記者會，民眾黨團總召黃國昌、“立委”張啟楷、麥玉珍出席。