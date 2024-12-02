葉元之批：民進黨的保台必須靠15歲高中生？

藍委葉元之接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月2日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立委”葉元之提案修《民防法》，刪除學生應參加“學校防護團”的字眼，避免學生上戰場，遭綠營批弱化“國防”。對此，葉元之今天受訪時表示，難道台灣的防衛必須依賴15歲的高中生上戰場支援嗎？請民進黨政府不要再找學生、家長的麻煩了。



葉元之提出《民防法》修正草案，刪除《民防法》第五條“高級中等以上學校之在校學生，應參加各該學校防護團編組支援服勤”等字眼，避免學生上戰場，修法11月22日已經在“立法院”院會完成一讀，交付委員會審查。



葉元之表示，自己提案修改《民防法》，是為了避免學生加入所謂的“學校防護團”。至於現在哪一個學校有學校防護團？他去詢問後，各大學、高中都說不知道這是什麼東西，“教育部”也說不清楚，要我們去問“內政部”，“內政部”也說不知道，大家推來推去？學校防護團這個組織就和武俠小說裡的“天地會”一樣非常神秘，根本沒有人清楚其存在。



葉元之表示，既然大家都說沒有學校防護團這個東西，那我們修法讓學生免於加入，對於“國防”到底有什麼影響？因為這個組織現在就不存在。



葉元之指出，“教育部”日前到各個學校發放“青年服勤同意書”，其實就是在調查學生是否願意加入學校防護團的編組，調查過程引起家長恐慌，學生也不願意加入，學校防護團在當前的社會氛圍之下，根本是組不起來的。

