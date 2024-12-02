賴沒法過境美國本土　賴士葆：美方刻意安排

藍委賴士葆受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月2日電（記者 楊騰凱）賴清德11月30日起出訪南太平洋“友邦”，途中過境美國夏威夷及關島。中國國民黨籍“立委”賴士葆今日受訪時表示，賴清德過去許多言論讓他被稱為“台獨”金孫”，又提出“新兩國論”等等，美國刻意做出未讓賴過境本土的安排，只能去夏威夷、關島。



賴清德11月30日出發前往帕勞、圖瓦盧、馬紹爾群島等台灣位於南太平洋的“友邦”進行訪問，並於12月6日返抵台灣，去程過境夏威夷，回程過境關島。



賴士葆表示，這一次賴清德出訪沒有過境美國本土，雖然民進黨“立委”以及台灣“外交部”的解釋很多，說什麼前往南太平洋的路線不便過境美國本土等等，可是這畢竟是賴清德上任後首度出訪，外界還是很關注整體的安排。



賴士葆指出，大家都瞭解，過去“總統”也經常前往中南美洲訪問“友邦”，中間就可以過境美國本土，其實過境美國才是重點。雖然這樣講對“友邦”不禮貌，但坦白說去“友邦”並非主菜，主菜是過境國，所以不論什麼名義或什麼理由，“總統”過境美國受到的規格，大家都睜大眼睛在看。如果我們是安排訪問中南美洲，就一定能順道過境美國本土。



賴士葆表示，這次賴清德沒有過境美國本土，老實講，某種程度上也是美國對中國大陸的安撫，美國已經有所節制了。加上賴清德過去許多言論讓他被稱為“台獨”金孫”，又提出“新兩國論”等等，美國刻意做出未讓賴過境本土的安排，只能去夏威夷、關島。