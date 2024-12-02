藍再爆“賴政府”職場霸凌　批官員麻木不仁

左起，徐巧芯、凌濤及楊智伃。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月2日電（記者 張穎齊）台“勞動部”爆發職場霸凌事件，如野火燎原般燒向各部會，重挫民進黨政府信任度。中國國民黨中央黨部2日開記者會繼續踢爆，“外交部”、“教育部”、“衛生福利部”等部會都接連發生職場霸凌事件，“行政院長”卓榮泰、“教育部長”鄭英耀等人充耳不聞，更打臉卓自己說一周內徹查的說法，國民黨引用《哈利波特》小說中的反派角色佛地魔、催狂魔等來形容民進黨政府高官，麻木不仁。



國民黨中央黨部文傳會今日舉行“教育部”國教署藏身一票“催狂魔”集體霸凌，事證大揭露！誰是“佛地魔”在背後縱容？”記者會，包括國民黨籍“立委”徐巧芯、桃園市議員兼智庫“國政基金會”副執行長凌濤、黨發言人楊智伃等人出席。



徐巧芯表示，她日前在質詢“外交部長”林佳龍時，已踢爆“外交部”歐洲司長黃鈞耀被稱為“咆哮帝”，經常對著同仁職場霸凌、大聲咆哮，事件曝光後，黃鈞耀不僅下封口令，還對爆料者身分進行調查，甚至會在晚間11、12點傳訊息交辦任務，並瘋狂開會。



徐巧芯說，她在“立法院”“外交及國防委員會”上已揭露了3件職場霸凌案，現在又發生“教育部”的霸凌事件，不僅有前海科館長陳素芬外，國教署的同仁也紛紛上網陳情求救。卓榮泰日前說一周內各部會要徹查，這樣的信用已然破產，已發生10名以上的“勞動部”勞發署前北分署長謝宜容事件（霸凌輿論案源頭）。現在又有國教署國中小組張姓專委，出國一周以上、一年N次，連同仁上廁所出差都要管。國教署前組何姓商借教師，仗著與長官關係好，屢屢突破法定年限持續商借，有業務接觸者就會被痛罵。被國教署委託商借的台師大張姓副教授，情緒不好就需要同仁打電話安撫他到深夜11點才能回家，不安撫就告狀，受委託的老師居然能霸凌基層公務員。

