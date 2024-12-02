綠委：學生上戰場是假議題　會避免戰爭發生

綠委賴瑞隆接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月2日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立委”葉元之提案修《民防法》，刪除學生應參加“學校防護團”的字眼，避免學生上戰場。對此，民進黨籍“立委”賴瑞隆今日受訪時表示，賴清德也再次強調絕對會維護和平，所以沒有人會發動戰爭，學生會上戰場根本就是假議題。



中國國民黨籍“立委”葉元之提出《民防法》修正草案，刪除《民防法》第五條“高級中等以上學校之在校學生，應參加各該學校防護團編組支援服勤”等字眼，避免學生上戰場，修法草案11月22日已經在“立法院”院會完成一讀，交付委員會審查。



賴清德11月30日出發前往帕勞、圖瓦盧、馬紹爾群島等台灣位於南太平洋的“友邦”進行訪問，並過境美國夏威夷與關島。賴清德11月30日在夏威夷表示，和平無價，戰爭沒有贏家，大家必須共同努力，攜手防止戰爭的發生。



怎麼看國民黨團修《民防法》要避免學生上戰場？



賴瑞隆表示，沒有人會發動戰爭，賴清德在夏威夷再次強調絕對會維護和平，絕對不會讓戰爭發生，所以所謂的讓學生上戰場，這是個假議題。我們絕對不會讓戰爭發生，絕對不會讓所有人輕易陷入戰火當中，這是政府的責任。



賴瑞隆指出，所以所謂的學生是否會上戰場，這本來就是假議題，從頭到尾都沒有人要讓學生、民眾上戰場，只是說我們必須嚇阻戰爭的發生，所以不斷增強軍事實力，增強潛艦自造，增強對美國、日本的關係，唯有強大的嚇阻力，才能預防戰爭的發生。