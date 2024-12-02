老師報警逮小學童　盧秀燕震怒下令重懲校長

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月2日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市議員李中今天在議會質詢指出，他接獲家長陳情，台中忠信國小發生教師與學生衝突，教師居然報警要求警方將孩子帶回偵訊筆錄，除了警方執法違反程序，校方居然無人陪同，就讓孩子單獨到派出所，甚至被移送到少年法庭，實在離譜。國民黨籍市長盧秀燕當下震怒，痛斥校長黃美樺領導無方，下令有關單位重辦、重懲，決不寬貸！



台中市議會2日召開市政總質詢，李中質詢時，要求忠信國小校長黃美樺列席備詢，他表示，接獲家長陳情，在今年3月26、27日，忠信國小發生了小朋友與教師之間的糾紛，當時是體育課，師生因故發生爭執，當下小學生手上剛好拿了一根泡棉材質的“樂樂棒球棍”，在爭執過程中揮手打了教師，隔天教師因為氣不過，不接受學生道歉，打電話報警，警方並應要求，將孩子帶到派出所去做筆錄，且移送少年法庭。



李中指出，該案警方違反執法程序，沒有傳票就將人帶走，且根據《少年事件處理法》、《兒少權益法》，警察機關不應該直接介入學校相關方面情事，而是要由教育單位與社政單位出面處理。事實上，警察局得知相關疏失，也立即對處理該案的員警祭出懲處。

