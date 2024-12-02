徐巧芯：陸生團溫暖交流　優秀台青也可回訪

藍委徐巧芯接受中評社訪問。（中評社 張穎齊） 中評社台北12月2日電（記者 張穎齊）馬英九基金會邀請大陸高校師生團27日抵台訪問9天。馬英九子弟兵、中國國民黨籍“立委”徐巧芯接受中評社訪問表示，肯定兩岸年輕人互相交流，這樣的體育界、學界交流，就像太陽般可溫暖彼此、降低兩岸敵意螺旋，但交流也不應衹有單面，她認為優秀的台灣年輕人也可回訪大陸，也可讓大陸看到更溫暖的台灣。



徐巧芯表示，她認為此次馬英九基金會邀請陸生團訪台是非常好，兩岸年輕人互相交流，陸生團中的優秀體育選手是世界知名，包括大陸奧運桌球金牌選手馬龍、奧運射擊金牌選手楊倩等，兩岸都有各自擅長的運動，加上這次北京清華大學師生也來了，北京清大在全世界排名也是名列前茅，有這樣的互訪，很好。



徐巧芯說，其實除了大陸的優秀學子、青年訪台外，台灣也可思考有無優秀的代表年輕人回訪大陸，與大陸的學子互動，要呈現雙邊交流、而非衹有單邊。其實這次是今年第二次優秀的大陸青年訪台，上一次就是6月的大陸男星胡歌來台，與台灣青年學子進行論壇交流，分享影視界的歷程，回響很好，而這次是體育學生及許多面向。



“兩岸要和平，不是衹有軍備及採購上備戰。”徐巧芯說，當然在保衛國家方面，要有胡蘿蔔及棒子，衝突時，台灣要有防衛能力，可是最重要還是“北風與太陽”，有優秀學子互訪這樣的“太陽”，可溫暖、彼此降低的敵意螺旋。台灣也有很棒的台青，在世界各領域、創新、創業、影視、體育、流行音樂文化等成績方面，也影響大陸頗深，讓大陸民眾也印象深刻及喜歡。

