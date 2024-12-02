新綠委王義川今就職　吳思瑤：剋宿敵黃國昌

民進黨團幹事長吳思瑤。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月2日電（記者 俞敦平）民進黨團幹事長吳思瑤今日在記者會上表示，民進黨政策會執行長王義川今日下午將正式宣誓就職為“立委”，首件任務便是參與由黃國昌提案主導的“國發基金”調查委員會籌備會議。她批評該委員會範圍模糊且疑似越權，認為此舉恐成為政治操作工具，並強調王義川將在會議中理性監督，為兩人的宿怨揭開議場新篇章。



民主進步黨“立法院”黨團召開2日時事回應記者會。黨團幹事長吳思瑤出席。



王義川將於12月2日下午正式宣誓就職，遞補成為不分區“立委”。王義川過去多次以“黃國昌剋星”自居，屢次批評黃國昌的監督方式過於激進，並多次邀請對方辯論未果。如今，他進入“立法院”後的首場交鋒便是參與黃國昌主導的委員會，院會座位安排更是位於黃國昌正後方，未來兩人過往的隔空辯論可能演變成議場近身對峙，引發關注。



吳思瑤表示，王義川成為“立委”後首個主要任務便是參與這場會議，立場鮮明地對黃國昌主導的調查委員會提出質疑。吳思瑤指出，該委員會的調查範圍與目的並不清楚，涉及的案件如聯合再生與如新案，目前均在司法偵辦與“監察院”調查中。她強調，依據“憲法”規定，“立法院”不得干預司法權，黃國昌提案成立此委員會，恐使立法權越界成為政治鬥爭的工具。



吳思瑤強調，民進黨團將全力支持王義川在委員會中提出理性質疑，並要求釐清調查委員會的遊戲規則。她呼籲黃國昌及在野黨成員具體說明調查範圍，避免包山包海或政治操作，強調“立法院”應在合憲合法的框架內行使調查權，杜絕濫權干政。