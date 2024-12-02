邱臣遠發消費放大券　提升新竹農產買氣

新竹農產運銷公司今日舉辦“食學知味，好市加倍”活動啟用儀式。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月2日電（記者 盧誠輝）新竹農產運銷公司為推廣食農教育及振興市場經濟，今日舉辦“食學知味，好市加倍”活動啟用儀式，台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠表示，希望藉由農產運銷公司規劃的一系列食農教育體驗活動，能讓市民透過活動學習食物來源知識，並推出“好市加倍”消費放大券，讓市民用新台幣50元兌換100元市場消費券，一起支持新竹市的農業與市場發展。



新竹農產運銷公司今日舉辦“食學知味 好市加倍”活動啟用儀式，包括中國國民黨籍新竹市議員吳旭豐、吳旭豐和陳治雄、民進黨籍新竹市議員劉康彥、無黨籍新竹市議員陳啟源等人都到場出席。



邱臣遠指出，新竹市果菜批發市場俗稱“大菜市場”，是竹苗地區的重要蔬果集散地，更是新竹市民日常採買家常美味食材的好去處。他期望透過此次活動，能提升全體市民從小培養健康意識、減少食物浪費，並鼓勵市民走進果菜批發市場消費，從不同角度瞭解其運作模式，大小朋友一起逛傳統市場，留下幸福溫馨的採買蔬果回憶。



新竹農產運銷公司總經理彭椿榮表示，此次活動提供新竹市農產品更多的曝光與銷售機會，同時促進市民對食農教育的參與。將持續推動相關活動，讓市場文化與食農教育緊密結合，提升市民對大菜市場的認同感。



新竹市府產發處指出，新竹市府近年積極推廣食農教育精神，市場為重要的平台之一。希望市民能透過此次活動與食農教育的結合，瞭解食物的來源與價值，實踐“食當季、食當地”的理念，進一步連結社區，融入在地農業與飲食文化，推動市場與經濟的發展。“食學知味，好市加倍”活動將於12月6日正式起跑，連續4個周五市民可用50元現金兌換100元券，每人最多可兌換兩份，並限於果菜市場內攤商使用，歡迎市民一起到市場採購。