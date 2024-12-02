藍議員憂柯案挫北市府士氣　蔣萬安稱會掌握

國民黨台北市議員鍾小平（左）。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月2日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭延長羈押禁見，牽連數十名台北市政府公務員屢遭約談傳喚。中國國民黨籍台北市議員鍾小平2日質詢，柯案牽連甚廣，加上台“勞動部”近期發生職場霸凌事件，台北市府公務員是否身心俱疲？請國民黨籍台北市長蔣萬安等人一定要去關心、重振士氣。蔣萬安等人點頭，並回應市府都有列管事項，並會持續進步加強。



蔣萬安今日下午赴台北市議會進行市政總質詢備詢。



鍾小平質詢，柯文哲涉及的京華城圖利案，牽連了台北市政府約60名的公務員，其中更有10幾名都發局公務員被傳喚後，感到身心俱疲，他知道從今年約3月起，廉政署就在傳喚台北市府的公務員，蔣萬安如今率領8萬名台北市公務員，應對這些公務員進行心靈輔導。



鍾小平說，加上最近職場霸凌案層出不窮，市府、都發局因柯案，士氣低迷，請努力重振士氣，要協助輔導公務員，而不是讓他們噤若寒蟬，因為柯文哲的弊案，導致台北市府公務員大家都害怕，只要關於建照、使照、都更、容積獎勵、柏油地基等市政問題，公務員都怕到避之唯恐不及。



鍾小平強調，容積率也是有合法，比如捷運線標案，議員們也支持幫助市府標出去，合法的推出60%容積獎勵率標出，大家都“我心如秤”，也要讓業者合法範圍內有利可圖，在各項公共工程事務、棄土瀝青刨除等，也請國民黨籍台北市副市長李四川、工務局、新工處長林昆虎等人多幫忙，讓業者也能合法活下去。

